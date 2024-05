We The Fest 2024 Mulai Jual Tiket Harian, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - We The Fest 2024 akhirnya memulai penjualan tiket harian untuk edisi anniversary ke-10 yang akan digelar pada 19, 20, dan 12 Juli 2024 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Terdapat dua kategori tiket daily pass yang tersedia yaitu General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB).

Tiket GA terdiri dari 2 tier yaitu GA - Early Entry yang mengharuskan pembelinya datang ke tempat acara sebelum pukul 16.00 setiap harinya dan GA - Presale yang memperbolehkan pembelinya untuk datang dari jam berapa pun.

Tiket tier GA - Early Entry dimulai dari harga Rp 880,000, sementara itu tiket tier GA - Presale dimulai dari harga Rp 1,000,000.

Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman lebih spesial, dapat membeli tiket kategori VIB yang memberikan berbagai fasilitas menarik dan memberi kenyamanan lebih dalam menikmati acara #WTF24 secara keseluruhan.

Antara lain, antrian khusus, toilet khusus, bar khusus, serta akses ke VIB park, dan VIB viewing area. Tiket VIB - daily pass tersedia mulai harga Rp 1,700,000.

Untuk pengunjung yang ingin menyaksikan #WTF24 selama tiga hari dapat juga membeli tiket dengan jenis GA 3-day pass atau VIB 3-day pass.

Semua kategori tiket We The Fest edisi anniversary ke-10 dapat dibeli melalui situs resmi We The Fest 2024.