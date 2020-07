The Upstairs Bakal Tampil Beda dalam This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Konser streaming bernama This is My Wave Concert akan digelar dalam waktu dekat. Konser yang digagas oleh Supermusic ini akan tayang live di akun YouTube Supermusic pada 24 Juli 2020, pukul 20.00 WIB.

Adjie Aditya, perwakilan dari Supermusic mengatakan, saat ini banyak generasi muda mulai jenuh dan membutuhkan asupan tontonan musik live yang berkualitas.

This is My Wave Concert akan memuaskan hasrat generasi muda Indonesia untuk merasakan kembali euforia yang sama seperti ketika menonton konser secara langsung.

“Ini bukan sembarang konser streaming. This is My Wave Concert mengusung konsep musikalisasi dengan aransemen berbeda, tata panggung unik hingga intimate streaming experience,” kata Adjie, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Edisi perdana This Is My Wave Concert akan menghadirkan band new wave fenomenal, The Upstairs.

Kuartet yang digawangi Jimi Multhazam ini akan memainkan lagu-lagu andalan mulai dari yang hits seperti Matraman, Disko Darurat, dan beberapa karya terbaru mereka.

“The Upstairs akan membawakan berbagai lagu yang enggak asing di telinga penikmat musik, namun dikemas dengan aransemen berbeda dari yang pernah ada sebelumnya, menjadikannya suguhan spesial di This Is My Wave Concert,” ujar Adjie.

Supermusic juga berkolaborasi dengan The Upstairs untuk membuat beragam merchandise spesial seperti masker, zero touch dan t-shirt untuk para penonton yang telah membeli tiket This is My Wave Concert.