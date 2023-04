The Used Bagikan Lagu Numb Sebelum Rilis Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, The Used membagikan lagu terbaru yang berjudul Numb.

Lagu tersebut merupakan bagian dari album baru bertajuk Toxic Positivity yang akan dirilis pada 19 Mei 2023 melalui label Big Noise.

Numb membahas tentang merasakan banyak hal sekaligus tidak merasakan apa-apa di saat yang bersamaan.

"Aku hanya ingin merasakan sesuatu. Karena aku merasa mati rasa. Apakah ada orang lain yang merasa mati rasa juga?" kata Bert McCraken, vokalis The Used.

Band beranggotakan Bert McCracken (Vokal), Jepha (Bass), Dan Whitesides (Drum), dan Joey Bradford (Gitar) itu menjadikan lagu Numb sebagai single pertama dari album Toxic Positivity.

Setelah lebih dari 20 tahun The Used berkarier, Toxic Positivity membawa semua hal yang dicintai oleh para penggemar.

Antara lain, lagu-lagu yang tidak banyak basa basi, terang-terangan, menghancurkan, dan serba jujur.

Selain meluncurkan album baru, The Used juga mengumumkan akan menggelar tur dengan Pierce The Veil pada Creative Control Tour mulai 23 Mei.