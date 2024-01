Threepeat, Mantra Sekaligus Pengingat dari Sheryl Sheinafia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sheryl Sheinafia resmi merilis single terbaru berjudul Threepeat pada Jumat (26/1).

Single tersebut hadir sebagai penutup dari trilogi Situationship dan Dear Mr. Petty yang telah rilis pada 2023 lalu.

Diambil dari kata 'three' dan 'repeat', Threepeat berkisah tentang seseorang yang menghadapi tantangan dan rintangan, merenungkan keinginan untuk memulai suatu hal baru.

Lagu itu berfokus pada ketidakinginan untuk mengorbankan personal well-being demi cinta, dan pengalaman putus hubungan berulang kali dari long term relationship yang disebut sebagai Threepeat.

Pada akhirnya, lagu tersebut menekankan pada sikap self care, independence, completeness tanpa sikap egois dari mantan pasangan.

“Sebagai seorang individu, aku senang ketika perasaanku terwakili lewat lagu-lagu yang empowering. Sebagai musisi, aku senang berbagi energi dengan mereka yang membutuhkannya," kata Sheryl Sheinafia, Jumat (26/1).

"Threepeat bukan hanya mantra untuk mencintai diri sendiri, tetapi juga pengingat bahwa kita enggak selalu mendapatkan cinta yang kita beri, and yet, life goes on," lanjutnya.

Sheryl Sheinafia menyajikan Threepeat lewat permainan chord progression gitar dan dentuman beat yang catchy, dilengkapi karakter suaranya yang playful.