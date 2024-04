Tidak Sekadar Horor, 'Siksa Kubur' Juga Penuh Renungan Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Film Siksa Kubur, persembahan rumah produksi Come and See Pictures dengan sutradara Joko Anwar dan produser Tia Hasibuan akan tayang di bioskop mulai 11 April 2024, tepat pada momen Lebaran. Tidak hanya sekadar horor biasa, Siksa Kubur menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan mengingatkan penonton tentang pentingnya komunikasi, pengertian, dan kehangatan keluarga. Setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu: mencari orang yang paling berdosa dan ketika orang itu meninggal, dia ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa Siksa Kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Film Siksa Kubur menghadirkan akting yang sempurna dari pemeran utama Faradina Mufti sebagai Sita dan Reza Rahadian sebagai Adil. Para pemain lain yang turut berperan yakni Christine Hakim, Fachri Albar, Happy Salma, Slamet Rahardjo, Arswendy Bening Swara, Niniek L Karim, Jajang C. Noer, Djenar Maesa Ayu, Putri Ayudya, Runny Rudiyanti, Haydar Salishz, Afrian Arisandy, Ramadhan Al Rasyid, Tony Merle, Mian Tiara, Henry Manampiring, Widuri Puteri dan Muzakki Ramdhan. Siksa Kubur tidak hanya menyajikan adegan-adegan horor yang akan membuat penonton mengingat dosa dan berzikir di bioskop tetapi secara mendalam juga berbicara

tentang apa yang sudah diperbuat di dalam hidup dan mempertanyakan diri sendiri tentang apa yang salah. Dengan cerita luar biasa yang berfokus pada karakter dan ceritanya, membuat Siksa Kubur sebagai film horor yang merasuk jiwa dan menjadi pengingat pentingnya hadir untuk anggota keluarga.