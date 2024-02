Tiket Joyland Festival Bali 2024 Masih Tersedia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Joyland Festival Bali 2024 tidak lama lagi akan digelar di Peninsula Island The Nusa Dua, Bali yakni pada 1-3 Maret 2024.

Tiket festival musik tahunan tersebut masih tersedia dengan kategori regular entry tiga hari (Rp 788.000) dan VIP tiga hari (Rp 1.388.000).

Menjelang penyelenggaraan, promotor Plainsong Live mengumumkan bahwa James Blake, penyanyi, pencipta lagu dan produser ternama asal Inggris, sebagai penampil utama di Joyland Festival Bali 2024.

Baca Juga: James Blake Siap Tambah Kemeriahan Joyland Festival Bali 2024

James Blake dengan album terbarunya Playing Robots into Heaven meraih nominasi Album Dansa/Elektronik Terbaik di ajang Grammy Awards 2024 baru-baru ini.

Kepastian kehadiran James Blake melengkapi nama-nama penampil yang sudah diumumkan sebelumnya, yakni Kings of Convenience, Todd Terje, Gilles Peterson, Shintaro Sakamoto, The Walters, Whitney, Vansire dan Pearl & The Oysters.

Sementara itu, Lily Pad Stage di Joyland Festival Bali 2024 akan menampilkan sederet musisi elektronik seru dari Bali dan Asia yang telah dipilih oleh kurator tamu: Kasimyn dari Gabber Modus Operandi, seniman dan aktivis kultural asal Yogyakarta Wok the Rock dan Whiteboard Journal.

Baca Juga: Joyland Festival Bali 2024 Umumkan Daftar Penampil

Kurator menyoroti kancah musik kontemporer dan eksperimental Bali melalui penampilan oleh Gangsar, Graung, Gumatat Gumitit Gospell, Kadapat, Putu Septa & Nata Swara, dan Rule Kabatram, juga artis-artis pilihan Asia seperti LnHD (Myanmar), rEmPiT g0dDe$$ (Malaysia), Mong Tong (Taiwan), PRAED (Lebanon), R?n C?p ?uôi (Vietnam), Lunadira (Malaysia), Mona Evie (Vietnam) dan Blush (Singapura).

Joyland Festival Bali 2024 juga akan menampilkan sejumlah artis Indonesia yang baru maupun sudah familiar, yaitu Ali, BANK, Bilal Indrajaya, Dialog Dini Hari, Envy*, Isyana Sarasvati, Mantra Vutura, Nadin Amizah, Stars and Rabbit, The Adams, The SIGIT dan White Shoes & The Couples Company.