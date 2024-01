Joyland Festival Bali 2024 Umumkan Daftar Penampil

jpnn.com, BALI - Joyland Festival Bali 2024 akhirnya mengumumkan daftar penampil yang siap beraksi di Peninsula Island The Nusa Dua, Bali pada 1-3 Maret 2024.

Plainsong Live selaku penyelenggara bakal menyuguhkan sejumlah musisi dari dalam dan luar negeri.

Duo akustik asal Norwegia, Kings of Convenience dipastikan menjadi bintang tamu utama Joyland Festival Bali 2024.

Setelah beberapa kali tampil di Jakarta dan Bandung, Erlend Oye dan Eirik Glambek Boe akhirnya siap beraksi di Pulau Dewata.

Kings of Convenience akan menambah adem suasana dengan lagu-lagu klasik seperti Misread, I’d Rather Dance with You, dan Mrs. Cold, serta Rocky Trail dari album terbaru Peace or Love.

Joyland Festival Bali 2024 juga bakal diramaikan oleh DJ asal Norwegia Todd Terje, legenda musik dansa asal Prancis Gilles Peterson, ikon musik Jepang Shintaro Sakamoto.

Baca Juga: Interpol dan Otoboke Beaver Tutup Kemeriahan Joyland Festival 2023

Selanjutnya ada dua band indie pop asal Chicago, yakni The Walters dan Whitney, lalu duo dream pop asal Minnesota, Vansire; dan duo pop asal Los Angeles via Paris dan Florida, Pearl & The Oysters.

Tidak hanya penampilan musik yang berlangsung di tiga panggung, Joyland Festival Bali 2024 juga menyiapkan program-program khas di tiap edisi.