jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta habis terjual pada Selasa (15/8) siang.

Tidak sampai 24 jam, semua kategori tiket konser yang disediakan promotor Ravel Entertainment itu ludes.

"Tiket Bring Me The Horizon live in Jakarta resmi habis terjual. Terima kasih," ungkap Ravel Entertainment melalui akun resmi di Instagram, Selasa (15/8).

Pihak promotor lantas memberi pengumuman untuk calon penonton yang tidak kebagian tiket konser Bring Me The Horizon.

Namun, belum diketahui perihal apa pengumuman yang bakal disampaikan.

Penambahan kuota tiket atau penambahan jadwal konser?.

"Bagi yang belum mendapatkan tiket, tunggu kabar selanjutnya," tambah promotor.

Band asal Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH) akan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 10 November 2023.