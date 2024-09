Tiket Pre-Sale Maroon 5 Jakarta Dijual Hari Ini, Eksklusif di Livin’ Sukha Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali ditunjuk sebagai Official Banking Partner konser Maroon 5 di Jakarta.

Panggung spektakuler ini akan digelar pada 1 Februari 2025 mendatang di Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai bagian dari rangkaian Asia Tour 2025.

Sebagai salah satu band pop rock terbesar di dunia, Maroon 5 telah mencetak sejarah di industri musik dengan memenangkan 3 Grammy Awards, dan lebih dari 135 juta album terjual di seluruh dunia.

Lewat hits legendaris seperti 'Makes Me Wonder', 'Memories,' dan 'Moves Like Jagger', konser ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar di Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan kemitraan ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri untuk terus mendukung perkembangan industri kreatif dan memenuhi kebutuhan gaya hidup nasabah melalui layanan perbankan yang Adaptif dan Solutif.

Bank berlogo pita emas ini pun menekankan, tiket konser Maroon 5 akan tersedia secara eksklusif untuk nasabah Bank Mandiri melalui aplikasi Livin' by Mandiri, tepatnya pada fitur Sukha.

Penjualan pre-sale dimulai pada 26 September 2024 pukul 10.00 WIB, sementara penjualan umum dibuka sehari setelahnya pada 27 September 2024.

“Kami sangat bangga dapat menjadi bagian dari konser internasional ini sebagai Official Banking Partner. Penjualan tiket pre-sale ini eksklusif hanya untuk nasabah Bank Mandiri melalui Livin’ by Mandiri. Ini adalah kesempatan spesial bagi nasabah kami untuk menjadi yang pertama mendapatkan tiket konser Maroon 5,” ungkap Ali dalam keterangan resminya, Kamis (26/9).