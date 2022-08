Tiket Super Festival Konser Betrand Peto Terjual Habis, Ini Kategori yang Tersisa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto bakal menggelar konser tunggal tatap muka atau offair pada 22 Oktober 2022 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Meski masih dua bulan lagi, tiket kategori Super Festival konser Betrand yang bertajuk Its My First, sudah terjual habis.

Jordi Onsu, selaku paman angkat sekaligus tim penyelenggara konser Betrand Peto mengungkapkan, tiket kategori tersebut terjual sebanyak 500 buah.

"Super Festival sudah terjual," kata Jordi Onsu saat jumpa pers konser Betrand Peto, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Jordi menduga alasan tiket kategori Super Festival cepat habis tiket keuntungan yang ditawarkan.

Adik Ruben Onsu itu menyebut penonton dengan tiket Super Festival mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berinteraksi dengan Betrand Peto.

Hal tersebut lantaran lokasi penonton Super Festival sangat dekat dengan panggung.

Selain itu, penonton dengan Super Festival juga memiliki keuntungan bisa melihat sisi lain konser Betrand Peto.