Tim PePiPow dari dari Universitas Esa Unggul Diutus Bertanding di India

jpnn.com, JAKARTA - Tim PEPIPOW dari Universitas Esa Unggul (UEU) peraih juara 1 kompetisi Esapreneurship International Competition (EIC) 2022 Goes To Northcap University India.

Tim itu berhasil menampilkan penampilan terbaik di ajang Esapreneurship International Competition (EIC) 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul Powered by Arizona State University.

Rangkaian kegiatan EIC tersebut berupa sesi-sesi pembekalan master class oleh narasumber praktisi bisnis yang memiliki kepakaran dan berpengalaman.

Materi yang diberikan berupa bisnis startup dan membuat pitch deck, serta dilanjutkan dengan mempresentasikan ide bisnis mereka kepada para dewan juri.

Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja,ST, MBA, IPU menuturkan saat ini Universitas Esa Unggul (UEU) telah resmi bekerja sama dengan Arizona State University (ASU) dan Cintana Alliance sejak Mei 2022 lalu.

Oleh karena itu, demi mewujudkan komitmen UEU untuk memberikan pendidikan unggul kepada mahasiswa di seluruh Indonesia dan menjadi world-class university, dalam waktu dekat ini UEU akan memberangkatkan tim mahasiswa yang menyabet pemenang kategori best of the best di perhelatan EIC (Esapreneurship International Competition) ke NorthCap University (NCU) di India.

"Mereka akan untuk mengikuti Grand Final. Nantinya tim mahasiswa yang berhasil menjadi pemenang pada Grand Final EIC (Esapreneurship International Competition) yang digelar di NorthCap University (NCU) ini akan diberangkatkan untuk mengikuti Immersion Program di Arizona State University, Amerika Serikat”, tutur Arief.

Harapannya, keberangkatan Tim PePiPow yang mewakili Universitas Esa Unggul ini mendapatkan hasil yang memuaskan dan makin banyak mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk berlaga di kancah internasional.