Tim Robotik STIP Jakarta Raih 3 Penghargaan di World Robotic Games of Singapore 2024

jpnn.com, JAKARTA - Tim robotik kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta meraih tiga penghargaan dalam ajang World Robotic Games of Singapore 2024 di Nanyang Polytechnic of Singapore.

Ketua STIP Jakarta, Tri Cahyadi mengatakan pada kegiatan World Robotic Games of Singapore 2024 pihaknya mengirimkan enam orang taruna tingkat dua dan satu pendamping pada kejuaraan yang diikuti oleh 827 peserta dari 17 negara di dunia, di antaranya Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, ?Taiwan, dan ?China.

“Kami bersyukur dengan capaian yang diraih oleh para taruna STIP Jakarta, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Tidak hanya satu namun kami berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus. Dengan kerja keras dan kolaborasi tim yang solid, kami siap menunjukkan inovasi dan kreativitas yang telah kami kembangkan. Setiap langkah yang kami ambil adalah bukti dedikasi dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang,” ujar Tri Cahyadi.

Adapun tiga penghargaan tersebut yakni Mendali Emas untuk kategori ?INNOVATIVE (NYP CHALLENGE) untuk robot "Autonomous Fire Patrol Robot”.

Untuk penghargaan kedua yakni Mendali Perunggu untuk kategori INCREDIBLE MACHINE untuk robot handling container FIFO (First In, First Out).

“Terakhir merupakan penghargaan terbaik yaitu BEST OF COUNTRY AWARD untuk Robot FIFO dan Robot Autonomous Fire Patrol. Dan untuk penghargaan diterima oleh seluruh Tim Robotik STIP Jakarta, yaitu La Ode Muhammad Said Alfan, I Gusti Made Putra Wirasena, Zaki Chabibi, Choiri Afandiansyah, Sahrul Nanda Ardiansyah Putra dan Muhammad Fathir Alnaair,” katanya.

Tri juga berharap agar capaian prestasi ini dapat diikuti dan menjadi contoh bagi taruna dan taruni STIP Jakarta lainnya, sehingga bisa mengharumkan nama almamater, tidak hanya di dalam negeri namun juga di mancanegara.

“Selama program berlangsung, tim robotik menunjukan prestasi luar biasa, baik saat perlombaan di jakarta hingga di singapore, sehingga mendapatkan penghargaan Best of Country Award. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya yang telah menjadi teladan bagi peserta lainnya dalam bidang robotik,” serunya.