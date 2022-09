Timnas U-20 Indonesia vs Vietnam: 15 Ribu Lebih Tiket Terjual

jpnn.com, SURABAYA - Dukungan suporter dalam laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala AFC U-20 2023 antara Timnas U-20 Indonesia vs Vietnam dipastikan bakal melimpah. PSSI menyebut sudah lebih dari 15 ribu tiket terjual.

Head of suporter and fan Engagement PSSI Budiman Dalimunthe menegaskan, penjualan tiket masih terus dilakukan. Karena itu, dia menilai penonton duel Indonesia vs Vietnam akan jauh lebih banyak dibanding laga sebelumnya.

Sebagai perbandingan, saat menghadapi Timor Leste dan Hong Kong, penonton yang membeli tiket masih kurang dari 3.000 suporter. Namun, pertandingan hari ini dipastikan ada peningkatan lebih dari lima kali lipat.

"Sampai sekarang (Minggu pukul 12.00 WIB, red), sudah lebih dari 15 ribu tiket terjual," kata Budiman.

Dengan dukungan suporter yang melimpah, semangat dan motivasi penggawa Garuda Nusantara dipastikan bakal makin terbang tinggi. Karena itu, Shin Tae Yong punya keyakinan timnya bakal menang kontra Vietnam.

Sebelumnya, Shin Tae Yong juga menantang dan mengajak suporter Indonesia untuk datang memadati Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Benowo, Surabaya yang bisa menampung sampai 50 ribu suporter.

"Saya berharap banyak penonton datang dan saksikan kemenangan Indonesia nanti," kata Shin Tae Yong.

Meski tidak sampai penuh, belasan ribu suporter yang hadir itu sudah memastikan menjawab tantangan Shin Tae Yong. Mampukah pelatih asal Korea itu membuktikan ucapannya untuk mengalahkan Vietnam? (dkk/jpnn)