Tinder Punya Fitur yang Bisa Ingatkan Penggunanya

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi layanan kencan, Tinder baru saja menambah fitur baru di platformnya.

Fitur baru bernama Are You Sure itu untuk mengingatkan pengguna sebelum mengirim pesan sensitif yang dapat menyinggung lawan bicaranya.

Dikutip The Verge, Sabtu (22/5), fitur baru itu memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendeteksi bahasa sensitif secara otomatis.

Jika ditemukan, program akan menanyakan pengguna apakah mereka yakin ingin mengirim pesan itu.

Perusahaan telah menguji fitur tersebut dan mengatakan sebagian orang yang melihat permintaan itu cenderung tidak pernah menemukan pesan sensitif selama beberapa bulan ke depan.

Artinya, fitur tersebut akan berlaku efektif untuk jengka panjang.

Fitur itu sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Instagram yang memanfaatkan teknologi AI pada 2019 lalu.

Kini, Instagram juga telah secara otomatis menyembunyikan komentar negatif di kolomnya.