Tingkatkan Layanan Contact Center untuk Pelanggan Setia, Pertamina Boyong 4 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Call Center (PCC) 135 berhasil memboyong empat penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2023 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/9).

Keempat penghargaan yang diraih tersebut meliputi kategori The Best Agent Inbound Publik dengan meraih Platinum Medal oleh Kirana Rizky Arvita dan Silver Medal diraih oleh Haura Aldina Fauziah.

Pada kategori Korporat, Pertamina juga meraih Bronze untuk kategori The Best Reliability Team (Men) dan The Best Reliability Team (Women).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan penghargaan ini merupakan wujud komitmen Pertamina yang selalu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan setia di seluruh Indonesia.

“Pertamina berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan customer experience yang optimal kepada pelanggan,” ujar Fadjar.

Fadjar menyampaikan sistem pengelolaan call center di Pertamina telah terintegrasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima.

Dia pun optimistis PCC 135 akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan perkembangan teknologi.

Agent inbound Pertamina Call Center 135 peraih penghargaan platinum untuk kategori agent inbound publik, Kirana Rizky mengaku bersyukur atas pencapaian yang telah diraih.