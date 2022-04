Titi DJ & Andra Rilis Lagu Baru dalam Bentuk NFT 

jpnn.com - Dua selebritas Titi DJ dan Andra Ramadhan merilis lagu baru dalam bentuk NFT atau non-fungible token di platform Netra, yakni "To Lose" dan "You’re not Alone".

Menurut Titi DJ, dengan merilis lagu “To Lose” sebagai NFT di Netra, lagu yang merupakan tantangan dari netizen ini bisa dimiliki netizen juga.

"Bisa dibilang ini lagu dari netizen untuk netizen,'' ujar Titi di Jakarta, Kamis (14/4).

Artinya, jika Anda membeli NFT berjudul "To Lose" yang menampilkan patung marmer bergambar wajah Titi DJ di situs netra live, maka Anda akan mendapatkan sebagian keuntungan setiap kali lagu "To Lose" diputar di berbagai platform streaming seperti Spotify, Youtube, Apple Music, TikTok, dan sebagainya.

Pelantun Sang Dewi itu mengaku NFT bisa dijadikan investasi jangka panjang. Namun, dia mengingatkan, berinvestasi harus tahu dulu investasinya, jangan sekadar ikut-ikutan.

"Karena seperti investasi lain, harus tahu siapa dan bagaimana yang ada disitu,'' kata Titi.

Dia mengaku sudah mengerti mengenai NFT, karenanya ia mau bekerja.sama dengan Netra. ''NFT atau cryptocurrency baru dipelajari, tahun lalu sudah saya pelajari,'' akunya.

Sementara itu, Andra Ramadhan Project juga mengenalkan NFT pertamanya melalui single “You’re not Alone”.