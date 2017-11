Tito Karnavian Bela Nama Islam di Forum PBB

jpnn.com, NEW YORK - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membela nama Islam dalam diskusi panel yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

"Islam itu bukan terorisme. Terorisme itu bukanlah Islam," kata Tito dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/11).

Tito juga membeberkan cara mencegah penyebaran radikalisme di hadapan 52 perwakilan negara yang tergabung dalam PBB.

Tito menilai pentingnya konsep strategi pendekatan persuasif dalam menghadapi kelompok terorisme dan radikalisme.

Dia juga meminta kepada negara global tidak hanya mengandalkan pendekatan represif.

Menurut Tito, konsep pendekatan persuasif ini mampu menurunkan kualitas dan jumlah serangan teror di Indonesia.

"Karena terorisme global tidak mungkin diselesaikan hanya dengan penggunaan senjata," kata Tito.

Tito melanjutkan, ada lima langkah yang dilakukan dalam pendekatan tersebut.