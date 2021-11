Tito Karnavian Dorong Kesetaraan Gender di Kepolisian

jpnn.com, LABUAN BAJO - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong persamaan gender di institusi kepolisian.

Pasalnya, banyak negara di dunia yang masih menempatkan posisi Polisi Wanita (Polwan) sebagai pendukung.

Hal ini disampaikan Tito dalam acara The 58th International Association of Women Police (IAWP) Training Conference 2021 bertema Women at The Center Stage of Policing, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/11).

Tito menilai peran Polwan sangat luas, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Temanya ini sangat tepat mengenai peran Polisi Wanita pada pusat panggung pemolisian, tapi saya tadi menambahkan, 'beyond' (melampaui), artinya jangan hanya bergerak sampai dengan ke titik panggung pemolisian," kata Tito, Senin (8/11).

Mantan Kapolri itu menegaskan Polwan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan polisi lain untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

"Kemampuan untuk bisa membuktikan bahwa Polisi Wanita itu adalah penting, ini menjadi bukti juga afar Polisi Wanita bisa menjadi pendorong agar peran wanita untuk persamaan gender itu menjadi meningkat juga," ujar Tito.

Dia berharap IAWP bisa mendorong peningkatan kesetaraan gender. Sebab, Tito menilai masih ada negara yang peranan wanita di kepolisian tidak diakui secara maksimal.