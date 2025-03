TNYI Dukung Kemajuan Bangsa melalui Budaya Kerja, Leadership, dan Performa

jpnn.com, JAKARTA - Menyikapi perubahan dan ketidakpastian bisnis yang terjadi saat ini, TNYI selaku lembaga training, mentoring, coaching dan consulting yang berfokus pada aspek leadership, culture and performance kini menggagas seminar yang bertema “The Future-Proof Leader: Cultivating an Agile Culture in Times of Change”.

Chairman TNYI, Dr. Zulfikar Alimuddin menyatakan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk menyampaikan konsep dasar tentang Leadership, Culture dan Performance yang ditujukan kepada khalayak luas terutama kepada para praktisi Human Capital terkait bagaimana pola pengukuran budaya kerja hingga dapat mencapai performa puncak atau yang disebut sebagai “Ultimate Performance”

“Event ini diadakan selain untuk memperkenalkan TNYI, acara ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama para praktisi Human Capital terkait pentingnya budaya kerja yang dapat berdampak signifikan pada performa puncak atau yang disebut dengan Ultimate Performance. Selain itu yang penting juga dilakukan adalah membentuk seseorang untuk memiliki jiwa leader atau yang kita istilahkan sebagai Ultimate Leadership, agar setiap orang yang bekerja memilki sikap ownership dan tak sekadar bekerja serta mengejar target semata,” ungkapnya.

Acara yang berhasil terselenggara pada Kamis (27/2) diapresiasi oleh Yudo Anggoro, Ph.D selaku Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Publik SBM ITB.

Dirinya menilai bahwa seminar ini sangat bermanfaat bagi para pemimpin untuk melakukan refleksi diri sekaligus bisa saling berbagi ilmu juga pengalaman.

“Ini merupakan acara yang sangat bermanfaat utamanya bagi para leaders yang ingin memperbaiki dirinya dan menjadi tahu bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Kegiatan ini juga bisa menjadi ajang para pemimpin untuk sharing dan berdiskusi satu sama lain terkait dengan ilmu dan pengalaman yang mereka miliki,” paparnya.

Chief Human Resources Officer Blue Bird Group, Wing Antariksa yang juga menjadi salah satu panelis dalam seminar tersebut turut memberikan apresiasi atas gelaran acara itu.

Ia menyatakan dengan adanya sesi ini bisa membuka wawasan para leaders dan bisa memberikan inspirasi.