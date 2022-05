TOP, Danone Indonesia Raih 2 Penghargaan Internasional di Ajang PR Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia meraih dua penghargaan internasional dalam ajang PR Awards 2022 yang digelar majalah Marketing-Interactive.

Kedua penghargaan yang diraih yakni peringkat silver dan bronze, yang diberikan di Hotel Shangri-La, Singapura, pada 23 Mei 2022.

Penghargaan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja di industri PR dan komunikasi di seluruh kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia serta New Zealand.

Danone Indonesia sukses menjadi pemenang dari 150 finalis untuk 42 kategori dengan peringkat Silver di kategori Best PR Team of The Year dan peringkat bronze untuk kategori Best Campaign FMCG untuk kampanye SGM Eksplor Pro-gress Maxx #AyoTunjukTangan.

Proses penilaian dilakukan dengan sangat ketat oleh panel independen yang terdiri dari praktisi, pemimpin industri dan pakar komunikasi senior internasional.

“Sungguh kehormatan yang luar biasa mendapatkan dua penghargaan dari penghargaan yang bergengsi dan berskala internasional ini. Penghargaan ini membuktikan kami mampu untuk beradaptasi, berfikir kreatif dalam melihat peluang yang ada hingga berinovasi dalam menggunakan saluran komunikasi yang beragam, baik melalui media maupun komunikasi digital," ujar Arif Mujahidin – Corporate Communications Danone Indonesia.

Danone juga berusaha mengkaitkan dengan komunikasi yang relevan dengan kebutuhan para stakeholders di Indonesia melalui program komunikasi dan relasi.

Pada kategori Best PR Team of The Year, Tim Public Relations Danone Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan peringkat Silver.