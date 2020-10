Top, PT Pegadaian Raih Indonesia’s Best Companies To Work for In Asia 2020

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan sebagai Indonesia’s Best Companies to Work for In Asia 2020 dalam acara Employee First – HR Asia Awards, yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (2/10).

Penghargaan ini berhasil diraih Pegadaian karena dinilai sebagai salah satu perusahaan yang memiliki pengembangan SDM yang baik, dan menunjukan empati, serta kepedulian terhadap para karyawannya.

Direktur SDM PT Pegadaian Moh. Edy Isdwiarto mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan.

Baca Juga: Pegadaian Bersama Pertamina Bersinergi Menanggulangi Masalah Sampah

Penghargaan tersebut telah memotivasi perusahaan untuk menciptakan dan mengembangkan SDM yang unggul, berkualitas serta memiliki integritas yang baik, sehingga tidak hanya bermanfat bagi Pegadaian, tetapi juga berdampak untuk memajukan Indonesia.

“Kami ucapan terima kasih untuk penghargaan yang telah diberikan. Kami akan selalu mengembangan SDM yang unggul dan memiliki kualitas yang baik, tidak hanya untuk Pegadiaan tetapi juga untuk memajukan Indonesia,” kata Edy dalam video sambutannya.

Edy juga turut mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PT Pegadaian di seluruh Indonesia karena telah memberikan kinerja dan pelayanan terbaik, untuk nasabah ataupun seluruh stakeholder dari Pegadaian.

Edy menambahkan saat ini Pegadaian memiliki fokus pada transformasi budaya yang ditargetkan berhasil pada 2023.

“Terima kasih untuk seluruh karyawan PT Pegadaian di seluruh Indonesia, kalian adalah orang-orang hebat. Saat ini prioritas kami adalah memastikan bahwa transformasi pada perubahan budaya bisa ditargetkan berhasil pada 2023," jelas Edy.