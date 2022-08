TOP, Pupuk Indonesia Raih The Most Inspirational Taxpayer

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia meraih penghargaan The Most Inspirational Taxpayer, kategori Contribute to the Recovery of the National Economy dari Majalah Pajak pada, Jumat (26/8).

Penghargaan ini diberikan berkat kontribusi Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN taat pajak, yang turut membantu pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto, mengatakan perusahaan memiliki komitmen kuat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Apa yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, sebagai perusahaan BUMN, bisa menjadi contoh untuk kita bisa taat sebagai bagian dari komponen dari bangsa dan negara,” ujar Nugroho saat menerima penghargaan.

Nugroho berharap, ke depan Pupuk Indonesia bisa terus berkembang dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi terhadap penerimaan negara juga bisa dapat terus ditingkatkan.

Selain pajak, bentuk dukungan lain Pupuk Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di antaranya melalui program Makmur.

Program ini terbukti bisa meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan pada akhirnya mendukung ketahanan pangan nasional.

Makmur memberikan pendampingan kepada petani mulai dari hulu hingga ke hilir pertanian.