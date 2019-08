Tottenham vs Aston Villa: Harry Kane Selamatkan Muka Tuan Rumah

jpnn.com, LONDON - Dua gol dari Harry Kane menyelamatkan muka tuan rumah dalam laga Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Tottenham Hotspur Stadium, London, Sabtu (10/8) malam WIB. Shohibul bait (tuan rumah) sebelumnya tertinggal lewat gol pemain Aston Villa John McGinn pada menit ke-9.

2010 - John McGinn is the first Scottish player to score on his @premierleague debut since Matt Phillips in September 2010 (for Blackpool vs Blackburn). Hero. #TOTAVL pic.twitter.com/P2v8SsieQs

Tottenham baru menyamakan kedudukan pada menit ke-73 lewat Tanguy Ndombele.

"If I look back at where I've come from, to be here today making my @premierleague debut is something special.



To play in this amazing stadium with some great players and score my first goal - everything was perfect."



????? Tanguy Ndombele #PL ?? #COYS pic.twitter.com/ev5xwTmZcC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 10, 2019