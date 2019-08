Hat-trick Sterling dan Drama VAR Warnai Keganasan City di Kandang West Ham

jpnn.com, LONDON - Raheem Sterling pantas mendapat bintang usai mencetak hatt-trick dalam laga perdana Manchester City di EPL musim ini.

Bertandang ke markas West Ham United di London Stadium, London, Sabtu (10/8) malam WIB, City menang lima gol tanpa balas.

Gol sang juara bertahan lahir dari Gabriel Jesus (menit ke-25), trigol Sterling (51, 75, 90+1) dan Sergio Aguero (86).

Sterling menjadi pemain ke-8 yang mencetak hat-trick dalam laga akhir pekan pembukaan Premier League, pertama sejak Didier Drogba (Chelsea 2010-11).

5-0 - Today's victory against West Ham was @ManCity's biggest ever in an opening game of a top-flight campaign. Thrashed. — OptaJoe (@OptaJoe) August 10, 2019