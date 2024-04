Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan, Jepang vs Irak, Oh Vietnam

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan semifinal Piala Asia U-23 2024 Indonesia vs Uzbekistan dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Adapun jadwal laga semifinal Piala Asia U-23 Jepang vs Irak akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Al Rayyan, Selasa (30/4) pukul 00.30 WIB. Timnas U-23 Irak U-23 akan berjumpa dengan Jepang U-23 setelah mengalahkan Vietnam U-23 pada babak perempat final di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Sabtu dini hari WIB dengan skor 1-0 berkat tendangan penalti Ali Jasim. Baca Juga: Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan, Arab Saudi Mengalami Petaka Uzbekistan dipastikan menjadi lawan Indonesia pada babak semifinal Piala Asia U-23 2024 setelah menghajar Arab Saudi di babak perempat final dengan skor dua gol tanpa balas. Pada pertandingan melawan Vietnam, Irak mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan memberikan ancaman lewat tendangan Ali Al Mosawe yang masih dapat ditepis kiper Vietnam Quan Van Chuan. Vietnam berupaya untuk memberikan ancaman ke gawang Irak. Namun, beberapa kali tendangan yang mereka lakukan belum menemui sasaran. Baca Juga: STY Langsung Bicara Peluang Timnas U-23 Indonesia Masuk Final, Simak Kalimatnya Irak kembali mendapatkan peluang melalui sundulan yang dilepaskan bek Hussein Amer setelah menerima umpan tendangan bebas. Namun, bola masih membentur tiang gawang. Kedua tim terus berupaya untuk mencari keunggulan terlebih dahulu, tetapi hingga turun minum skor sama kuat tanpa gol tetap bertahan.