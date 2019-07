Tour 8 Kota, Maher Zain Gandeng Artis Lokal

jpnn.com - Maher Zain memandang Indonesia sebagai tempat yang spesial. Di samping lagu-lagu religinya mudah diterima, fans penyanyi asal Swedia itu cukup banyak. Tak heran, pelantun Number One For Me tersebut akan mengadakan tur konser tunggalnya di Indonesia. Diselenggarakan pada November nanti, Zain bakal menyambangi delapan kota.

Bertajuk Konser Silaturahmi Maher Zain, konser menjanjikan suasana yang intim antara Zain dan fansnya. Mereka bisa bertatap muka langsung sekaligus mendengarkan sang idola membawakan lagu-lagu religi nan menyejukkan. ''Awalnya mau di Jawa aja, tapi di luar Jawa pun tinggi peminatnya,'' ujar Munahwati, perwakilan 165 Organizer selaku penyelenggara konser, Rabu (10/7).

Sejatinya, tur konser akan digelar Juni lalu. Namun, karena kondisi yang kurang memungkinkan, jadwal diganti ke November. Delapan kota yang bakal dikunjungi Zain adalah Jakarta (9 November), Bandung (11 November), Solo (13 November), Surabaya (15 November), Makassar (17 November), Medan (20 November), Palembang (22 November), dan Tasikmalaya (24 November).

Agar makin berwarna, Zain menggandeng sejumlah artis Indonesia sebagai supporting act konsernya. Ada grup band Wali untuk konser di Jakarta dan Bandung. Selain itu, penyanyi Fatin Shidqia Lubis akan tampil di Solo. Vokalis band Padi Fadly juga memeriahkan konser di Surabaya.

Fadly pun antusias menjadi bintang tamu konser Zain di kota asal bandnya. "Maher Zain itu cukup menginspirasi buat saya. Kami juga pernah berkolaborasi, nyanyi bareng di Malaysia,'' katanya. Dia berencana membawakan sejumlah lagu religi ketika mengisi sesi di konser Zain. (len/c18/nda)