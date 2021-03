Trailer Baru The Apprentice: ONE Championship Edition Director’s Cut Segera Dirilis

jpnn.com, JAKARTA - Debut 'The Apprentice: ONE Championship Edition' akan segera tayang di layar televisi.

Syuting untuk pertunjukan tersebut sudah rampung pada akhir 2020.

Edisi terbaru dari serial televisi realitas ikonik ini akan disiarkan di seluruh Asia pada Kamis, 18 Maret, di AXN, mitra penyiaran resmi Asia.

Kemudian akan diikuti dengan peluncuran global pada Juni di seluruh platform penyiaran dan streaming.

ONE Championship merilis trailer baru 'Director’s Cut' pada akhir pekan menjelang penayangan perdana serial ini di Asia, dan penggemar disuguhi cuplikan menarik sebagai versi 'terberat' dari The Apprentice dalam sejarah.

Hanya berdurasi kurang dari dua menit, cuplikan baru ini menyoroti potongan-potongan dari semua aksi dan drama intens yang terjadi pada musim perdana acara tersebut.

“Ini adalah kompetisi di mana hanya yang kuat yang bertahan. This is not your grandfather’s Apprentice,” kata Chairman dan CEO ONE Championship Chatri Sityodtong pada showrunner serial tersebut di beberapa detik terakhir dari trailer tersebut.

The Apprentice: ONE Championship Edition mengundang 16 kandidat pilihan dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam serangkaian tantangan bisnis dan fisik, saat mereka bersaing untuk mendapatkan tawaran pekerjaan senilai USD250.000 untuk bekerja secara langsung sebagai anak didiknya di Singapura.