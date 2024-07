Transformasi BePro Diminta Dorong Wujudkan Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, BePro (Bersama Prabowo) sudah bertransformasi di Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Bengkel Space, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).

Di hadapan 500 anggota dari 19 provinsi itu telah diumumkan BePro bukan lagi sebagai sukarelawan, tetapi sebuah Perkumpulan Profesional Muda Indonesia yang disebut Beyond Professional (BePro).

Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Ketua Dewan Kehormatan BePro Sufmi Dasco Ahmad berharap BePro setelah bertransformasi menjadi perkumpulan profesional muda, bisa aktif melancarkan implementasi program pemerintahan mendatang.

"Ya, transformasi BePro ini agar ke depannya itu lebih profesional, kami harapkan juga dalam masa Prabowo-Gibran, BePro dapat berperan aktif dalam berpartisipasi melancarkan program kerja dalam rangka menunaikan janji kampanye Pak Prabowo dan Gibran," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Sementara itu, Ketua Umum BePro Lutfi Dipa berharap kabinet Prabowo-Gibran mendatang tidak hanya berbicara soal partai, tetapi, bisa mengedepankan profesionalitas.

"Ya, harapannya kabinet bukan bicara soal partai saja, tetapi juga background profesionalnya, bagaimana bicara the right man on the right place," kata Lutfi.

Dia juga berharap sosok anak muda ke depannya bisa banyak terpilih sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

"Artinya kami tidak bicara jatah partai segala macam, BePro di luar itu. Bepro berharap isi kabinet Prabowo-Gibran ke depan bisa sama-sama yang baik, yang kompeten, yang profesional di bidangnya. Harus lebih banyak anak muda. Harapannya, kan, begitu," kata Lutfi.