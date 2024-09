Transformasi Menuju Keunggulan Bisnis Berkelanjutan, BKI Gelar Rapat Kerja 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey menggelar Rapat Kerja 2024 Pembahasan RKAP 2025 dengan mengusung tema transformasi menuju keunggulan bisnis berkelanjutan di Ruang Rapat Bhinneka, Gedung NAVA Kantor Pusat BKI, Jakarta, pada 18-19 September 2024.

Rapat ini dihadiri oleh Komisaris Utama BKI, Lathifah Shohib seluruh jajaran direksi, para SVP, para VP, serta seluruh kepala unit produksi BKI.

Dalam rapat tersebut mendiskusikan rencana bisnis, serta membantu pengambilan keputusan yang sesuai untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

“Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh insan PT BKI atas penyelenggaraan rapat kerja dengan harapan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Divisi, Kantor Pusat serta Kantor Cabang yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Kolaborasi yang positif tentunya menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian-pencapaian target pada tahun ini maupun kedepan yang dapat dikatakan cukup challenging di era TUNA (Turbulency, Uncertainty, Novelty, and Ambiguity)," ujar Lathifah Shohib.

Rapat yang berjalan selama dua hari ini membahas strategi untuk RKAP 2025 dalam mendukung pemerintah dalam membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan.

Adapun tema strategis Kementerian BUMN pada 2034 antara lain pelopor ekonomi hijau, inovator teknologi digital, pendukung infrastruktur berkelas dunia, dan pemimpin inklusi sosial.

Pada arahan yang diberikan Direktur Utama BKI, dia mengatakan pentingnya the three lines of defense model, secara umum penting untuk mengoptimalisasi pemanfaatan shared resources dalam IDSurvey group.

Adapun arahan khusus untuk BKI sebagai lead adalah penyederhanaan jumlah indikator KPI dan peningkatan bobot kinerja penting secara signifikan sebagai insentif untuk pencapaiannya.