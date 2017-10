Tren Inflasi Rendah Diprediksi Berlanjut Sampai Akhir Tahun

Ilustrasi listrik. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tren inflasi rendah diprediksi berlanjut sampai akhir 2017 mendatang.

Pada Juli lalu, besaran inflasi tercatat hanya berkisar 0,22 persen.

Sementara itu, bulan lalu justru terjadi deflasi sebesar 0,07 persen.

Pada September pun, inflasi rendah diprediksi kembali terjadi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, inflasi September secara bulanan diprediksi sebesar 0,03 persen atau 3,62 persen secara year on year (yoy).

’’Faktornya dari sisi harga barang yang bergejolak terutama bahan makanan, permintaannya masih lemah. Ini terlihat dari survei ritel BI yang menunjukkan kontraksi pada September,’’ kata Bhima, Minggu (1/10).

Bhima menuturkan, industri ritel yang menjadi indikator permintaan masih dalam tahap pemulihan.

Di sisi lain, sepanjang September tidak ada kenaikan administered price, baik BBM, listrik, maupun elpiji tiga kilogram.