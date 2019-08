Tren Positif Suku Cadang dan Aksesori Suzuki Berlanjut dengan Promo Hingga September

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan penjualan suku cadang resmi (Suzuki Genuine Parts/SGP) dan aksesori resmi (Suzuki Genuine Accessories/SGA) tumbuh positif.

Selama periode Januari sampai Juni 2019, permintaan SGP secara keseluruhan tumbuh sebesar 12,5 persen dibanding semester I tahun sebelumnya. Begitu pula untuk penjualan SGA tumbuh sebesar 29,2 persen dari periode sama tahun lalu.

Salah satu kontributor terbesar pada pertumbuhan penjualan SGA ialah aksesori All-new Ertiga Suzuki Sport di mana sepanjang Maret hingga Juli 2019, berhasil meraih revenue sebesar Rp 21 miliar dan memberikan kontribusi sebesar 23 persen terhadap total penjualan seluruh SGA.

Selama Juli, aksesori Suzuki berhasil membukukan penjualan senilai Rp 6,9 miliar dengan persentase pertumbuhan sebesar 60 persen dibanding bulan sebelumnya.

Peningkatan penjualan SGA All-ne w Ertiga Suzuki Sport didukung berbagai faktor, seperti harga yang kompetitif mulai dari Rp109 ribu hingga program paket menarik. Suzuki menawarkan paket SGA All-new Ertiga Suzuki Sport dengan harga Rp 17,8 juta untuk paket dengan audio dan Rp 10,7 juta khusus paket non audio, belum termasuk biaya pemasangan dan cat.

Paket tersebut terdiri dari body kit seperti Upper & Lower Front Grille, Front Under Spoiler, Side Under Spoiler (Right & Left), Rear Upper Spoiler dan Rear Under Spoiler. Semua body kit telah dilengkapi Emblem Suzuki Sport yang semakin memperkuat citra sporty dari All New Ertiga.



Promo

Melanjutkan tren positif tersebut, PT SIS memberikan penawaran khusus paket SGA untuk berbagai lini produk Suzuki. Bagi konsumen yang melakukan pembelian paket SGA untuk tipe mobil mulai dari New Carry Pick Up, Karimun Wagon R, All New Ertiga Suzuki Sport, Ignis Sport Edition, Baleno, hingga SX4 S-Cross akan mendapatkan potongan harga sebesar 25 persen.

Program ini berlaku hingga 30 September 2019 bagi pelanggan yang melakukan pembelian di dealer resmi Suzuki khusus untuk area Jabodetabek.

Tak hanya program potongan harga, Suzuki juga semakin memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam membeli suku cadang resmi dengan menghadirkan Race Steering Kit. Race Steering Kit ini tersedia di dealer resmi Suzuki dan dapat digunakan untuk seluruh tipe sepeda motor Suzuki produksi tahun 2005 dan seterusnya.