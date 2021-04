Tri Indonesia Tawarkan Paket Kuota Internet Khusus Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi, Tri Indonesia menyediakan paket internet terjangkau dengan kuota yang besar bernama Paket Kuota Happy.

Chief Marketing Officer Hutchison Tri Indonesia Dolly Susanto mengatakan di bulan puasa ini pihaknya berkomitmen ingin memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan yang terbaik.

"Kami mendengarkan aspirasi mereka akan kebutuhan kuota yang besar, tetapi dengan harga terjangkau," ungkap Dolly dalam siaran pers, Jumat (23/4).

Dia menambahkan, voucher happy 52GB unlimited dan paket kuota happy lainnya yang memiliki best value for money bagi para pelanggan.

Paket Kuota Happy adalah kuota khusus untuk pada pekerja, belajar, main, nonton, maupun bersilaturahmi, yang menawarkan 100 persen kuota selama 24 jam tanpa dibagi-bagi.

Bagi pelanggan yang tidak ingin dibatasi, 3 menghadirkan voucher happy 52GB Unlimited dengan banderol Rp 70 ribu. Pelanggan bisa mendapatkan kuota utama 22GB + Unlimited YouTube selama 24 jam, 30 hari penuh.

Selain itu, paket lainnya yang ditawarkan mulai dari kuota YouTube unlimited maupun Paket kuota 24 jam di semua aplikasi.

Untuk Paket Happy Unlimited, 3 menawarkan paket 2GB unlimited (Rp 9.000), 3GB unlimited (Rp 12.000) dan 52GB unlimited (Rp 70.000).