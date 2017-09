Tukarkan Barang Lama Anda dengan Produk Brother Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Brother International Sales Indonesia, salah satu perusahaan perangkat IT terkemuka mengadakan promo Trade in Madness, bagi para pengguna perangkat IT seperti printer, printer label, scanner dan mesin jahit.

"Barang-barang lama tersebut bisa ditukarkan dengan produk dari Brother, sehingga mereka bisa merasakan keunggulan dari produk Brother," ujar Marketing PT Brother Indonesia Andre Arlis.

Brother’s Trade in Madness ini dakan digelar di empat kota besar di Indonesia yaitu kota Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan selama tujuh hari.

Cara untuk berpartisipasi sangatlah mudah, Anda bisa membuka website di www.promobrother.com dan mengisi form perndaftaran yang terdapat pada website kemudian membawa printer, printer label, mesin jahit dan scanner lama ke customer care yang berada di empat kota tersebut.

Anda bisa menukarkan semua produk yang dimiliki dengan produk Brother dan dapatkan potongan harga khusus untuk pembelian produk Brother. Program ini hanya diadakan pada 23 September - 30 September 2017.

"Promo ini berlaku untuk all brand, namun tidak dapat cross-product type, yang berarti Anda hanya bisa menukarkan produk printer dengan printer dan tidak bisa menukarkan printer dengan produk seperti scanner dan mesin jahit, hal ini juga berlaku untuk semua barang yang ditukarkan," terang dia.

Untuk Informasi tentang produk apa saja yang ditawarkan, Anda bisa mengunjungi website www.promobrother.com.

Brother Indonesia berharap program Trade in madness ini, bisa membantu masyarakat untuk memperbarui perangkat lama mereka.