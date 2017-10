Tulis Soal Ini, Nikita Mirzani Dukung Nafa Ceraikan Zack?

jpnn.com, JAKARTA - Artis sensasional Nikita Mirzani sempat dikabarkan menjadi orang ketiga dalam perceraian Nafa Urbach dan Zack Lee.

Namun kabar menjadi WIL (wanita idaman lain) langsung dibantah janda 2 anak itu.

Bahkan, dia menegaskan tak mungkin memilih Zack Lee sebagai pasangannya lantaran takut tak bisa membiayai kebutuhan hidupnya.

Sesaat setelah isu tersebut, wanita karib disapa Niki itu mengunggah tulisan di akun Instagram pribadinya yang berisi pernyataan bahwa seseorang bisa lelah dengan kehidupan mereka.

Niki tampaknya merasa bahwa dia menanggung beban lebih. Namun dia merasa tidak boleh menyerah meskipun cobaan yang dihadapi begitu berat.

Dalam keterangan foto, Niki menuliskan, "Cry, Forgive, Learn. Move On. Let your tears water the seeds of your future happiness."

Warganet pun menduga bahwa tulisan itu merupakan dukungannya sebagai seorang perempuan terhadap Nafa Urbach yang tengah menghadapi perceraiannya.