Tulis Soal Teman Palsu, Chacha Frederica Sindir Siapa?

jpnn.com, JAKARTA - Artis Chacha Frederica menjadi sorotan netizen. Kali ini bukan terkait kesehatan dirinya ataupun kabar program hamil yang dia lakukan.

Hal ini karena posting-an dirinya dalam Instagram Story-nya.

Belum lama ini, Chacha terlihat memposting kata-kata yang dinilai menyindir orang lain.

Di mana Chacha menyinggung mengenai teman palsu. Dikatakan, satu teman palsu bisa lebih merusak dibandingkan lima orang musuh.

“On fake friend can do more damage than five enemies,” tulisnya.

"I don't hate you. I just lost respect for you," sambungnya.

Melihat postingan tersebut, netizen langsung ramai menduga siapa orang yang Chacha maksud, seperti terlihat lewat akun gosip lambe_lamis.

Ada yang menebak untuk Jessica Iskandar, Marshanda sampai Dokter Karenina.