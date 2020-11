Turnamen Gim Valorant Segera Digelar, Hadiahnya Rp100 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Riot Games Asia Tenggara memercayakan One Up sebagai partner untuk menggelar turnamen gim Valorant di Indonesia pada 2 sampai 6 Desember 2020

Gim Valorant sendiri merupakan gim tembak-menembak taktis First-person shooter (FPS) berbagai karakter 5 vs 5.

Vice President Business Development One Up Edwin mengatakan, penyelengara turnamen resmi di Indonesia ini mendapatkan tanggapan positif dari para pemain gim FPS.

"Gim Valorant yang baru saja diluncurkan pada bulan Juni 2020 lalu sudah mendapatkan sambutan yang baik dari games di Indonesia," kata Edwin pada saat press conference melalui video virtual, Rabu (25/11).

Turnamen bertajuk Valorant First Strike Indonesia ini akan mempertandingkan 16 tim terbaik. Nantinya, para pemenang akan para pemenang hadiah Rp 100 juta untuk prize pool.

Turnamen akan ditayangkan secara live streaming melalui beberapa platform seperti Youtube, Nimo TV, dan Facebook.

Head of Esports Riot Games Southeast Asia, Hongkong and Taiwan, Chris Tran mengaku sangat senang dapat bermitra dengan One Up untuk membawa turnamen ini kepada para pemain di Indonesia.

"One Up terbukti berhasil menyelenggarakan berbagai turnamen berstandar internasional,” ujarnya. (ddy/jpnn)