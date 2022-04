Turnamen Jawara Nusantara Dukung Perkembangan Industri Gim Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Melon Indonesia berkolaborasi dengan Dunia Games Telkomsel menggelar turnamen gim Lokapala: Saga of The Six Realms yang berlangsung pada 21-27 Maret 2022.

Gim bertajuk 'Jawa Nusantara' itu digelar untuk mendorong perkembangan industri gim lokal.

"Kompetisi ini merupakan bentuk dukungan terhadap game lokal agar berdaya saing dengan produk pengembang asing," kata Direktur Utama Melon Indonesia Aris Sudewo dalam keterangan resmi, Minggu (10/4).

Dia menambahkan dari berbagai judul gim lokal yang beredar di tanah air, Lokapala: Saga of the six Realms menjadi salah satu yang diterima oleh para gamer di Indonesia.

Dia juga berharap gim tersebut diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya pecinta game MOBA (Multipalyer Online Battle Arena).

"Lokapala sebagai game lokal harus terus bisa bersaing dengan game MOBA lainnya guna menjawab tantangan industri game di tanah air dan bisa menjadi lokomotif awal perkembangan industri game lokal," kata Aris.

Dia mengatakan akan terus mendorong industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan, mulai dari Developer, Esports Player, Talent Caster, dan Content Creator."



Penyelenggaraan turnamen gim itu berlangsung meriah, tim esports Jeet Capital keluar sebagai pemenang.



Mereka melakukan Epic Comeback saat melawan Dewa United di babak grand final, Minggu (27/3).

Sempat tertinggal 2-0 dari Dewa United, akhirnya Jeet Capital berhasil membalikkan keadaan 4-2 dari Dewa United.