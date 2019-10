Uji Coba Kanalisasi 2-1: Jalur Puncak Hingga Cianjur Macet Total

jpnn.com, BOGOR - Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Kanalisasi 2:1 Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, tidak berjalan mulus, Minggu (27/10). Memasuki pukul 14:30 WIB, polisi mengubah MRLL Kanalisasi 2:1 kembali menjadi one way (satu arah).

Pantauan radarbogor.id, arus Lalu lintas stagnan. Mulai dari pintu keluar Taman Safari Indonesia (TSI) hingga Puncak macet total.

Begitu pun dari arah Puncak Pass menuju Simpang Gadog, terjadi kepadatan. Kondisi tersebut membuat Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah.

“Iya one way lagi. Soalnya tadi sempat macet parah,” ujar pengendara di Jalan Raya Puncak Muhammad Syamsul, kepada radarbogor.id Minggu sore.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Bogor AKP Fadli Amri mengatakan, pemberlakukan one way sangat mungkin dilakukan. “Situasional (sistem one way, red) jika terjadi stagnan,” katanya. (all)