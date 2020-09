Ukir Rekor, Mohamed Salah jadi Pahlawan Liverpool di Pekan Pertama Premier League

jpnn.com, LIVERPOOL - Mohamed Salah menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak hat-trick di laga perdana musim Premier League.

Pria muslim asal Mesir itu membukukan tiga gol saat Liverpool dengan susah payah menaklukkan klub promosi Leeds United di Anfield, Minggu (13/9) dini hari WIB.

Tuan rumah menang 4-3.

Salah memberi Liverpool keunggulan menit keempat dari titik penalti, tetapi Leeds yang bermain di Premier League untuk pertama kalinya sejak 2004, menyamakan kedudukan delapan menit kemudian berkat Jack Harrison.

17/18 Salah might be back, What a Goal pic.twitter.com/UQ72O0MSm8 — Rohit #FreeMessi (@MessiFC10i) September 12, 2020