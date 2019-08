Mengharukan, Mohamed Salah Latihan Bersama Seorang Anak yang Kehilangan Kedua Kakinya

jpnn.com, ISTANBUL - Bintang Liverpool Mohamed Salah mengambil bagian dalam sesi latihan tim bersama anak-anak yang kurang beruntung kondisi fisiknya di Vodafone Park, Istanbul, Rabu (14/8). Sesi tersebut merupakan bagian dari program UEFA dalam rangkaian Piala Super UEFA yang mempertemukan Liverpool vs Chelsea, Kamis (15/8) dini hari.



Mo Salah menikmati waktu bersama salah seorang anak yang kehilangan kedua kakinya. Foto: AFP

Salah tampak enjoy mengolah bola dan bermain dengan seorang anak yang kehilangan kedua kakinya. Selain Salah, seluruh awak tim Liverpool juga melakukan hal yang sama.

Mo Salah doing keepy-uppies with kids from the UEFA foundation on the pitch tonight's #SuperCup will be played on ?? pic.twitter.com/n9GmUcBo4h — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2019