Liverpool Vs Chelsea: Modal Buruk The Blues

jpnn.com, ISTANBUL - Frank Lampard harus putar otak lebih keras jelang laga Piala Super UEFA 2019 antara Liverpool vs Chelsea di Istanbul, Kamis (15/8) dini hari WIB. Chelsea, tim yang dia asuh, baru menderita kekalahan memalukan di pekan pertama Premier League.

Bertandang ke markas Manchester United di Old Trafford, The Blues kalah empat gol tanpa balas. Skor tersebut menjadi kekalahan terbesar yang dialami The Blues saat memulai kompetisi domestik.

Gara-gara kekalahan empat gol tanpa balas itu, Four Four Two memberikan prediksi yang berani tentang pencapaian Chelsea di akhir musim Premier League 2019–2020. Yakni, terlempar dari zona Liga Champions atau posisi empat besar. ’’Pelatih baru dengan jam terbang belum teruji, kehilangan pemain bintang (Eden Hazard), serta larangan transfer menghadirkan situasi runyam bagi musim perdana Lampard di Chelsea,’’ tulis Four Four Two.

Sejak First Division berganti nama menjadi Premier League pada musim 1992–1993, Chelsea hanya dua kali kalah dalam laga perdana di kandang lawan. Masing-masing pada musim 1997–1998 dan berlanjut musim berikutnya (1998–1999). Lawan dan skornya sama. Takluk 1-2 di tangan Coventry City.

Namun, kalah di awal tidak lantas membuat nasib Chelsea di akhir musim merana. The Blues masih bisa finis empat besar pada 1997–1998 dan naik satu strip di musim berikutnya. ’’Prediksi-prediksi soal di posisi mana kami akan finis justru melecut semangat kami untuk membuktikan kalau itu salah,’’ ucap Lampard.

Masalahnya, start kalah di 1997–1998 berbuah pemecatan bagi pelatih Chelsea kala itu, Ruud Gullit. Legenda Belanda tersebut diberhentikan pada 12 Februari untuk kemudian digantikan pelatih debutan Gianluca Vialli.

Ya, kebobolan empat gol jelas bukan persiapan yang bagus bagi Lampard dan anak asuhnya dalam menghadapi perebutan trofi perdana, menantang Liverpool dalam Piala Super UEFA di Vodafone Park, mulai pukul 02.00 WIB Kamis dini hari nanti. (dra/dns)