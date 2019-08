Sekarang Pemain Liverpool Boleh Menyentuh This Is Anfield di Terowongan Stadion

jpnn.com, LIVERPOOL - Nakhoda Liverpool Jurgen Klopp mencabut larangan buat para pemainnya menyentuh tanda This Is Anfield di terowongan stadion. Itu terbukti dengan keberanian dua pemain Liverpool Jordan Henderson dan Georginio Wijnaldum yang menyentuh tanda tersebut jelang laga pembuka Premier League melawan Norwich City, Sabtu (10/8).

Andai Klopp belum mencabut larangan tersebut, Henderson dan Gini belum tentu berani.

Larangan tersebut dikeluarkan pada 2016. Klopp tidak pengin melihat pemain The Reds menyentuh 'This is Anfield' yang terkenal itu, jelang turun ke lapangan melakoni pertandingan. Klopp melarang hingga mereka memenangi trofi.

Sebelum 2016, selama 42 tahun para pemain Liverpool melakukan ritual menyentuh tanda saat mereka keluar ke lapangan. "Saya mengatakan kepada para pemain saya untuk tidak menyentuh tanda 'This Is Anfield' sampai mereka memenangi sesuatu. Itu adalah tanda hormat," kata Klopp kepada The Times, April 2016.

Adalah Bill Shankly (pelatih Liverpool 1959-1974) yang memiliki ide menempatkan tanda di tempat di mana para pemain tuan rumah dan tim tamu bisa melihatnya hanya beberapa detik sebelum mereka melangkah ke lapangan Anfield. Shanks meninggalkan ritual, dengan pesan sederhana 'This Is Anfield' bersama dengan lambang klub dan memasangnya ke dinding tak lama sebelum dia meninggalkan klub.

Dia beralasan bahwa tanda itu punya dua makna yakni untuk mengingatkan para pemain Liverpool siapa mereka saat sedang bermain, dan untuk memberi lawan peringatan siapa dan di mana yang sedang mereka lawan.

Nah, Juni kemarin Liverpool era Klopp memenangi trofi. Juara Liga Champions, Raja Eropa. Larangan Klopp pun usai. "Bos (Klopp) tidak akan membiarkan kami menyentuh papan tanda sampai kami memenangkan trofi. Sekarang saatnya," tutur Gini di media sosialnya. (adk/jpnn)

