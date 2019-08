Menunjuk Langit, Winger MU Daniel James Dedikasikan Gol Untuk Mendiang Ayahnya

jpnn.com, MANCHESTER - Winger Manchester United Daniel James mencetak satu gol dalam laga debutnya bersama MU di Premier League, Minggu (11/8) malam WIB.

Gol James lahir di menit ke-81 dalam laga MU vs Chelsea di Old Trafford. James membukukan gol keempat, penutup pesta gol Setan Merah 4-0.

Selebrasi James menjadi perhatian. Pemain berusia 21 tahun itu menunjuk ke langit, yang ternyata untuk mengenang almarhum ayahnya, Kevin. Ayahnya tersebuit meninggal hanya beberapa hari sebelum anaknya bergabung dengan MU, Mei lalu.

Daniel James goal with the Titanic music is the best thing you'll watch today! ???? pic.twitter.com/bQDItcdKkE — Football HQ (@FootbaII_HQ) August 11, 2019