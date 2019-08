Liverpool Vs Chelsea: Lampard Keluarkan Peringatan Buat Pemainnya

jpnn.com, ISTANBUL - Laga Piala Super UEFA (juara Liga Champions vs kampiun Liga Europa) antara Liverpool vs Chelsea di Vodafone Park atau Besiktas Park, Istanbul, Kamis (15/8) mulai pukul 02.00 WIB, menjadi ujian kedua buat Frank Lampard, si juru taktik anyar The Blues.

Pada ujian pertama, Lampard harus melihat anak-anak asuhannya dibantai Manchester United empat gol tanpa balas pada pekan pertama Premier League.

Kini, Lampard mengeluarkan peringatan kepada para pemainnya. Dia tidak ingin mendengar alasan dari pasukannya.

"Saya tidak mau mendengar setelah pertandingan nanti para pemain bicara 'oh, seharusnya kami bisa melakukan itu' atau 'kami melewatkan peluang itu' atau 'kami tidak cukup siap' atau membuat alasan untuk diri sendiri. Setiap pemain harus menyadari pentingnya pertandingan nanti untuk klub dan kami harus memberikan segalanya, karena semua tahu itu akan sulit. Itu (lawan) Liverpool," ujar Lampard kepada awak uefa.

"Melawan tim dengan kualitas seperti Liverpool dalam sebuah laga tunggal sama tegangnya dengan final," imbuhnya.

Lampard juga mengaku berambisi mendapatkan trofi UEFA Super Cup, karena dia belum pernah mengangkatnya. "Saya tidak pernah memenanginya, dan banyak pemain yang tidak pernah berhasil memegang trofi itu. Jadi kami harus memberikan segalanya," pungkas Lampard. (adk/jpnn)