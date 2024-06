UMB Kembali Selenggarakan Konferensi Internasional

jpnn.com, BATAM - Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar Konferensi Internasional bertajuk “Fostering Communication for Sustainable Collaboration and Adaptability in the Rapid Digital Transformation” di Hotel Sahid Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/6/2024).

Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto menyampaikan kegiatan konferensi international ini merupakan kegiatan keedua yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Komunikasi FIKOM Universitas Mercu Buana.

Menurut Herbud sapaan Heri Budianto, kegiatan ini diselenggarakan sebagai ajang pengembangan keilmuan komunikasi terhadap isu isu global dan internasional.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMB Prof. Dr. Ahmad Mulyana menyampaikan konferensi internasioanl dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun ini.

Mulyana berharap konferensi initernasional dapat memberi ruang kepada para akademisi untuk dapat berbagi pandangan terkait dengan isu-isu terkait seputar ilmu komunikasi yang terus berkembang.

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta tidak henti-hentinya melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum untuk dapat berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan keilmuan juga industri.

Selain berfokus pada bidang-bidang yang popular dalam industry pada saat ini, FIKOM Universitas Mercu Buana Jakarta menambahkan perspektif digital entrepreneurship ke dalam bidang ilmu komunikasi yang ditawarkan kepada para akademisi khususnya pada jenjang Pendidikan Doktoral yang akan segera kami buka.

Pendekatan ini merupakan langkah yang relevan dan penting mengingat peran teknologi digital dalam transformasi komunikasi dan bisnis saat ini.