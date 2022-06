UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 Bertabur Produk Kreativitas dari Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - BRI bersinergi dengan Kementerian Koperasi & UKM menggelar UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 sebagai wujud Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 juga menjadi salah satu wujud dari komitmen untuk memberdayakan UMKM agar naik kelas.

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 digelar di salah satu venue pelaksanaan Presidensi G20 di The Apurva Kempinski Hotel, Bali.

Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk memperkenalkan keunikan dan local value produk UMKM Indonesia kepada mancanegara melalui negara-negara yang berpartisipasi dalam G20.

"Diharapkan UMKM ini dapat go modern, go digital, go online, dan go global," ujar Amam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/6).

Produk-produk kreatifitas UMKM dari berbagai wilayah Indonesia tersebut akan melalui serangkaian proses kurasi, mulai dari administrasi, data, hingga sampel produk.

Proses kurasi ini dilakukan oleh 10 orang ahli dengan Lead Curator Diana Nazir. Kemudian, kurasi akan ditutup dengan Video Conference untuk menetapkan hasil akhir.

Kali ini unsur kurasi lebih menekankan unsur ESG (Environmental, Social, and Governance), yaitu .lmendukung gerakan Go Green, memberdayakan masyarakat sekitar, memiliki keunikan dan story telling yang kuat, dan woman empowerment.