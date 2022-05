Masuk Top 50 Big Caps PLCs, BRI Jadi Best Financial Sector versi IICD

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masuk dalam Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (Top 50 Big Caps PLCs).

Kinerja solid BRI berhasil meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja bisnis emiten bersandi saham BBRI itu.

BRI pun dinobatkan sebagai Best Financial Sector oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) yang bekerja sama dengan Berita Satu pada The 13th IICD Corporate Governance Award 2022 yang dselenggarakan pada Jumat (27/5).

Direktur Keuangan BRI Viviana mengatakan pencapaian ini tidak lepas dari upaya perseroan untuk terus menciptakan value added dalam pengembangan bisnisnya.

BRI selalu fokus pada kinerja yang tumbuh secara berkelanjutan.

“Atas pencapaian ini, BRI akan terus men-create dan men-deliver value yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga kepercayaan stakeholders terhadap BRI bisa terus meningkat,” ungka Viviana, Senin (30/5).

BRI berhasil mencapai milestone baru saham BBRI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini.

Saham BBRI berhasil menembus level all time high di level Rp 4.940 pada April lalu, sehingga kapitalisasi pasar BBRI juga sempat menembus Rp 748,7 triliun.