Unggah Foto Keluarga Terakhir, Amanda Manopo: Janji Enggak Akan Menangis Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Amanda Manopo membagikan foto terakhirnya bersama sang Ibunda, Henny Manopo.

Dalam instagram story yang Amanda bagikan, dia mengunggah foto bersama Ayah, Kakak, dan Kakak Iparnya.

Mereka foto bersama dengan Henny Manopo di tempat peristirahatan terakhirnya.

Ayah Amanda, Ramon Gauna Lugue, tampak memegang pigura foto Henny Manopo.

"Foto terakhir berlima kami," tulis Amanda Manopo melalui akunnya di Instagram, Selasa (27/7).

Bintang sinetron Ikatan Cinta itu berjanji kepada sang Ibunda dia tak akan lagi menangisi kepergiannya.

Mantan kekasih Billy Syahputra itu mengatakan bahwa dia akan berusaha tegar.

"Janji enggak menangis lagi, Mam. Life must go on, Dadi akan move on," kata Amanda.