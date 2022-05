Unggah Foto Mesra Dengan Pria, Jefri Nichol: Sebenarnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jefri Nichol tak peduli dianggap penyuka sesama jenis karena mengunggah foto mesra bersama pria di media sosial.



Jefri Nichol menyebut foto tersebut hanya candaan semata.

"Aku sebenernya enggak peduli. Itu foto bercanda sama temen aku saja," ujar Jefri Nichol di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (31/5).



Dia pun meminta maaf jika foto itu menimbulkan salah paham, terutama kepada komunitas LGBT.



"Maaf kalau banyak yang mengira itu queerbaiting, i do it for fun," ucap Jefri Nichol.



Namun, pemain film My Sassy Girl itu menegaskan bahwa foto tersebut hanya bercanda.



Dia pun tak ada maksud lain saat mengunggah foto semacam itu



"Itu pure bercanda, yang jadi pertanyaan aku sampai mana batasan bercanda itu, apalagi itu sama sahabat aku sendiri," kata Jefri Nichol.



Sebelumnya, aktor Jefri Nichol mengunggah foto mesra dengan seorang pria di akun Instagram miliknya. (mcr7/jpnn)