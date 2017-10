Unggah Foto Mesra, Rizky Febian Sudah Punya Pacar Baru?

Rizky Febian. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian mengejutkan netizen. Belum lama ini, dia mengunggah foto mesra bersama seorang wanita.

Dalam foto tersebut, dirinya terlihat memeluk wanita tersebut dan menuliskan kata 'my love'.

Diketahui wanita tersebut adalah Dilla Putri Hartono.

Tak hanya Rizky, Dilla juga mengunggah foto kebersamaan mereka lewat akun Instagram miliknya.

Pada keterangannya, dia mengucapkan terima kasih kepada anak komedian Sule ini. Tidak hanya itu, Dilla juga mengatakan betapa berartinya pelantun lagu Cukup Tau itu untuknya.

“Thank you for all bday love, i couldn’t be more blessed. Thank’s for having me @rizkyfbian you don’t realize how much you really mean to me,” tulisnya.

Tak ayal, postingan Rizky dan Dilla banjir komentar dari netizen. Sebagian dari mereka memberikan dukungan untuk keduanya.

Mereka bahkan mendoakan hubungan keduanya langgeng.(zul/pojoksatu/jpnn)